El emotivo discurso de Juan Román Riquelme en su despedida

Como no podía ser de otra manera varias invitados estuvieron presentes en los que destacó el capitán de la Selección Argentina Lionel Messi, quien se fundió en un gran abrazo con Román minutos antes de iniciara el partido, viviendo uno de los momentos más emotivos de la noche.

Además del rosarino también estuvieron presentes el entrenador Lionel Scaloni y Ángel Di María, quienes fueron muy aplaudidos por el público. Por parte de Boca no podían faltar Óscar Córdoba; Hugo Ibarra, Jorge Bermúdez, Cata Díaz, Clemente Rodríguez; Pablo Ledesma, Blas Giunta, Gustavo Barros Schelotto entre Otros. Al final los Xeneizes resultaron vencedores 4-2.

La emotiva despedida de Juan Román Riquelme

Después que finalizó el partido y se dieron los respectivos saludos, Rompan se tomó yn tiempo para despedirse de su gente: "Primero quiero agradecerle a todos los entrenadores y compañeros que tuve en este club. Me han hecho muy feliz, han hecho que yo le caiga bien a todos ustedes. El 10 de noviembre del 86 entré en una película", inició.

"En la película más linda que le puede pasar una persona. Yo soñaba de chiquito ser futbolista. Cuando corría en Don Torcuato soñaba con ser el Beto Márcico, Maradona, Manteca Martínez. Y después los tuve de compañeros", agregó.

"Hoy vinieron los jugadores de la Selección, sólo les puedo decir muchas gracias", lanzó Román y la Bombonera se unió para gritar "Riquelme es de Boca, de Boca no se va..."."De verdad que los jugadores de la Selección se pasaron, han hecho un viaje muy largo. Son gente que quiero mucho, me han hecho pasar muy bien en la selección", continuó muy emocionado

"José usted me tuvo de muy chiquito, lo quiero mucho, espero que sea muy feliz usted y su familia", expresó en referencia a Pekerman y luego a Basile: "Después me tocó el hombre, me enseñó como futbolista y como persona. Lo quiero mucho, Coco. Me costó mucho encontrarlo".

"Y después, acá el señor, quien llegó en el 98", dijo señalando a Bianchi explotó para ovacionar al Virrey, "qué de la mano de Carlos Bianchi, todos la vuelta vamos a dar”. Usted llegó en el 98 y es el culpable de que todos los bosteros nos creamos que ganar la Copa Libertadores es muy fácil. Este señor nos enseñó a competir, a intentar ser los mejores. Solamente le tengo que decir gracias, me siento parte de su familia".

"El fútbol me ha dado todo en la vida, yo sólo soñaba comprarle una casa a mi mamá. Me tocó jugar con el más grande que vi de chiquito, que fuer Maradona", manifestó y la bombonera se prendió en su clásico grito para Diego.

"Quiero decirles que fui afortunado, porque de chiquito fue lo más grande que vi, pero después tuve la suerte de jugar con alguien que es increíblemente grande. No sé si es más grande que Maradona, no sé si es menos que Maradona, pero son los dos jugadores más maravillosos que vi en mi vida. Y tenerlo hoy acá..", soltó para hablar de Messi.