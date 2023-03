El emotivo cumpleaños de Bruce Willis al lado de su esposa y de Demi Moore

En medio de momentos complicados sobre su salud, Bruce Willis cumplió 68 años y un video que circula en redes sociales dejó constancia del emotivo momento que compartió con sus seres queridos, su esposa Emma Heming y su ex esposa, Demi Moore .

Todo ocurre en medio de los momentos más complicados que se le ha presentado al famoso actor, pues el año pasado fue diagnosticado con demencia frontotemporal, por lo que anunció su retiro del mundo de la actuación, debido a una rara condición que desarrolló llamada afasia, la cual afecta sus capacidades de comunicación.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCp_R789g_LD%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Demi Moore (@demimoore)

Tras esta dolorosa enfermedad, Bruce Willis celebró su cumpleaños en compañía de su familia y Demi Moore, quien ha estado presente desde que se dio a conocer que el protagonista de ‘Duro de Matar’, entre otros éxitos, está enfermo.

Bruce Willis: el mensaje de su esposa

Este año no ha sido nada sencillo, ni para Bruce Willis, ni para aquellos que le rodean. Así lo ha detallado su esposa, Emma Heming en un sentido comunicado. "Hoy es el cumpleaños de mi marido y he comenzado el día llorando. Todo el mundo dice que soy muy fuerte, pero no tengo otra opción”, dijo.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCp_EC-ru8MP%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

“También estoy criando a dos niñas y tengo que seguir adelante, pero también tengo momentos de tristeza y eso es justo lo que estoy sintiendo hoy". Al mismo tiempo, mostraba su infinita gratitud con los fans por su apoyo incondicional. "El lado positivo es poder sentir todo vuestro amor. Mi deseo de este cumpleaños es que sigan teniendo presente a Bruce en sus oraciones. Muchas gracias por amarlo tan bien, sentirme conectada a vosotros me ayuda", apuntó la esposa del actor.