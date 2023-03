El emotivo clip de la AFA, a tres meses de la conquista de Qatar de la Selección Argentina

El video inicia con una voz en off contando el emocionante momento: " En una tierra muy lejana dos potencias se enfrentaron por la tercera estrella en la batalla más épica jamás vista. La joven promesa (Kylian Mbappé) vs. The GOAT (Lionel Messi)".

"Uno luchó por el sueño de millones, el otro por quedarse con el trono. En la historia de superación más impactante de todos los tiempos", relata la voz a través de grandes imágenes recordando la proeza conseguida por la Scaloneta.

En una parte del corto pero emocionante vides se escucha la voz de Lionel Messi decir: "Yo quiero ganar algo con la Selección, estuve muy cerquita y yo lo voy a seguir intentando". Seguidamente complementaron con mucha creatividad el resto de la producción.

El video de la AFA al estilo de las mejores producciones de Hollywood

"De los creadores de ‘Muchachos’. Dirigida por Scaloni. Protagonizada por Lionel Messi. Con Emiliano Martínez como ‘El Dibu’, Ángel Di María como ‘Fideo’. Rodrigo De Paul como ‘Mi Motorcito’ y un elenco estelar. Ganadora de cuatro premios The Best. Récord mundial de espectadores. No apta para cardíacos. La película que más veces vas a ver en tu vida, por suerte, no es una película".

Al final del video se anunciaron las próximas metas que tendrán los dirigidos por Lionel Scaloni: "A tres meses de la gloria eterna, la Scaloneta continúa. Amistosos contra Panamá y Curazao. Eliminatorias 2026. Copa América 2024. Ni Hollywood se atrevió a tanto".

Luego de unas horas el video causó mucho revuelo en las redes, siendo comentado por una gran cantidad de aficionados que se emocionaron mucho al verlo, entre el propio preseidente de la AFA, que expreso: "Por suerte no es una película".