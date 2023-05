El duro testimonio de Jorge Rial sobre lo que le ocurrió en Colombia: "Fue angustiante"

Rial, quien recibió atención médica inmediata y también fue atendido por su médico, Jorge Capuya, expresó: “fue muy angustiante lo que pasamos todos hace 20 días en Colombia. En donde estaba y en donde me atravesó la situación que todavía estoy tratando de reconstruir. Una situación extrema que nadie pensó que me iba a pasar y que me tocó”.

https://twitter.com/Radio10/status/1658118315091296256 #Argenzuela | ¡Hermosa sorpresa en el estudio de #Radio10!



Ahora @rialjorge cuenta cómo sigue su salud



Seguilo por acá https://t.co/ir13n1z8sN pic.twitter.com/2GQyEtTDCz — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) May 15, 2023

Jorge Rial: "Tuve mucha suerte"

El periodista, que llegó a Buenos Aires el martes pasado en un avión sanitario, explicó con detalle lo que vivió. “Lo primero que me atravesó fue el cuerpo, estoy haciendo las primeras salidas estoy saliendo a caminar. Y después, la cabeza. La cabeza me la partió en mil pedazos porque nadie está preparado para morirse. Literalmente fue lo que me pasó: la hoja clínica dice ‘muerte súbita’. Estuvieron más o menos 10 minutos tratando de reanimarme, me dieron tres descargas eléctricas y me cagaron literalmente a palos”, contó.

También reveló pormenores de este crítico momento de su vida. “Omar es el nombre del enfermero que se trepó arriba mío y se negó a dejarme ir. Todavía no lo asumo. Lo cuento y parece que estoy tocando la historia de otro, pero es la mía. Realmente fue terrible y tuve mucha suerte”, agregó.

#Argenzuela - El dramático relato de JORGE RIAL: "Estuve 10 minutos muerto"

Jorge Rial relató el momento en el que empezó la complicación de salud: “Me despierto con un dolor muy agudo y media hora después llamé a la cobertura médica, y luego me fui a la clínica. Soy cabeza dura, pero sentí que algo iba a pasar”, dijo. Y agregó que, luego de estos exámenes, los médicos le advirtieron que “había malas noticias”. “Estás transitando un infarto y hay que colocar stent”, reveló como parte de su testimonio.