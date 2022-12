El divertido encuentro entre Paulo Londra y Lionel Messi en el Mundial Qatar 2022

En el video se observa a Paulo Londra emocionado, reaccionando como cualquier fanático que tenga al frente a Lionel Messi. No podía parar de sonreír, lo que fue súper divertido para los cibernautas, porque claramente era una risa de nervios por tener a su ídolo a solo centímetros de distancia.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCluPIxZOQkg%2F%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Telefe Noticias (@telefenoticias)

La emoción de Paulo Londra por compartir con Lionel Messi

El cantante también compartió el momento en una fotografía que aseguró quedará para el recuerdo, y escribió: "No lo puedo creer estas cosas son las que me hacen cada día decir le debo a todo a Dios por los lujos que me permite vivir, sos luz Leo un ejemplo de jugador y de persona, te amo y Dios bendiga esa zurda siempre", dijo Paulo en sus redes sociales.

La publicación superó el millón de "me gusta" en pocas horas y acumuló comentarios de varias personalidades reconocidas. El productor musical Bizarrap comentó al posteo con un breve "En Argentina nací", refiriéndose al último hit de la hinchada de la Selección.