El detalle en la estatua de Marcelo Gallardo fue usado para concientizar sobre el cáncer

Hace unos días inauguraron la estatua en honor a Marcelo Gallardo , debido a todo lo que consiguió mientras estuvo en el banquillo de River Plate . Sin embargo a pesar del emotivo momento, en las redes no dejaron pasar un detalle de una parte específica del monumento.

Los expertos en la materia utilizaron la imagen de la estatua para concientizar sobre ello: "1 de cada 250 varones tendrán cáncer de testículo en algún momento de su vida. Pero con la detección temprana su cura es posible. Hacete el autoexamen y los estudios preventivos, no termines como la estatua".

Lo que dijo la creadora de la estatua de Marcelo Gallardo sobre el detalle que generó mucha polémica

“Es una estatua destinada a otro público, del fútbol, más cultural y sin tanto primitivismo. No hubo maldad ni falta de respeto en la confección de la estatua”, expresó la artista y luego agregó que el diseño es “un guiño” para los fanáticos, gracias a que hacen referencia a los 14 títulos obtenidos bajo su mando incluyendo los dos de la Copa Libertadores.

Por su parte el promotor principal de la obra Carlos Trillo manifestó que el diseño no tuvo la intensión de faltarle el respeto a nadie: “La parte del bulto quedó como más resaltado cuando lo fue esculpiendo (Mercedes Savall) y yo le dije que lo dejara así, está bien, es un atributo de Marcelo.

"Pero no fue con ánimos de ofender a alguien o cargar alguien. Y tampoco me parece que fue tan grande. No lo digo como chicana. Nos falta madurez. Hay gente que se maneja como si estuviera en el siglo XVI por mostrar un atributo que muchos hinchas de River consideramos que tiene Marcelo”, agregó.