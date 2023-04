El desopilante momento que vivió Catalina, princesa de Gales con su hijo, el príncipe Louis en su cumpleaños

Este domingo 23 de abril, el hijo más pequeño del príncipe Guillermo y Catalina, princesa de Gales celebró su cumpleaños número cinco, motivo por el que sus padres se lo festejaron de una particular manera, llamando mucho la atención entre algunos de sus seguiodres.

En una de las imágenes aparece jugando con su madre en una pequeña carreta llena de hierba. Además luce una vestimenta azul, la cual es una de las favoritas de Kate. De igual manera, Louis lejos de estar molesto, se ve que disfrutó todo el proceso.

image.png

Así disfrutó Catalina, princesa de Gales el cumpleaños de su hijo el príncipe Louis

En esta particular sesión fueron dos las imágenes que se dieron a conocer, llamando mucho la atención el comprtamiento del pequeño, además de las prendas utilizadas, las cuales no solo fueron del agrado de su madre, si no de muchos de sus seguidores.

Este niño de solo cinco años se ha logrado ganar el corazón de muchos, debido a que siempre es capturado haciendo un particular gesto cuando está presente en algún evento oficial, siendo sin duda uno de los miembros más famosos de la Familia Real Británica.

Uno de esos compartamientos que llamó mucho la atención, fue cuando se celebró el desfile Trooping the Colour, en el que mientras estaba compartiendo el palco con la fallecida reina Usabel II y su madre, cautivó a muchos con sus divertidos gestos, actitud poco habitual entre los miembros de la familia Windsor.

image.png

Dentro de muy poco se llevaran a cabo uno de los eventos más importantes de la realeza británica, como es la coronación del rey Carlos II, por lo que seguramente muchos de los focos estarán pendientes en lo que pueda hacer el pequeño Louis.