El descargo de Lali Espósito por un mal rato en su gira por Europa

Lali Espósito estará en Europa hasta el 2 de septiembre, haciendo presentaciones en diferentes escenarios del denominado viejo continente y seguir impulsando su carrera. Sin embargo, el inicio de este tour no fue de la mejor manera.

El mal rato de Lali Espósito en un concierto en Francia

En ese sentido, la ex Casi Ángeles se presentó este viernes 23 en Vienne, Francia, aunque no con los mejores resultados. Algo que evidentemente le molestó y por ello no dudó en compartirlo con sus seguidores.de Twitter.

Este viernes su presentación en el festival Vive Latino estuvo precedida de algunos inconvenientes técnicos y el show no salió como ella lo esperaba.

"La pasé como el orto por problemas técnicos y de sonido en el show de hoy. Pero no importa. Jaja. Le damos pa´ delante que recién empieza esta locura. Increíble la onda total con la que me recibió el público. Hasta la próxima, Francia. Gracias", publicó en su perfil oficial de Twitter, visiblemente enfadada por lo sucedido pero agradecida por sus fans.

También agregó: que deberá pasar rápido de página ya que este sábado por la noche se presentará nuevamente, esta vez en Suiza. "Mañana nos vamos a Suiza con el LALItour, bebés", dijo.

Tras este descargo,Lali Espósito le dijo a sus fans que no pudo cumplir con todo lo pautado. “No pude hacer el vivo que les dije. No me puten. Jajaja prometo hacerlo en estos días yes or yes”, escribió más adelante.