El descargo de Julieta Poggio: "no se cansan de difamarme"

A través de una historia en su perfil de Instagram, Julieta Poggio publicó: “Vengo a hacerles un pedido, creo que yo nunca hago esto y creo que va a ser la única vez que lo voy a hacer, porque tampoco me interesa darle mucha entidad al tema, pero hay dos personas en Twitter que no se cansan de difamarme, de inventar cosas sobre mí, de publicar fotos fakes, comentarios míos fakes...”.

La tercera finalista de Gran Hermano agregó: “La verdad es que son unas pobres y tristes personas, pero por lástima, hay mucha gente que quizás ve estas cuentas en Twitter y se lo cree, ahora les voy a dejar unos collages que me hicieron las chicas de mi fandom para que vean todas las mentiras que publica esta persona en Twitter”.

Julieta Poggio 02 (1).jpg Julieta Poggio recibió una gran oferta para trabajar en el teatro

Julieta Poggio concluyó su mensaje destacando: “También les voy a dejar el link directo a su perfil para que me ayuden a denunciarlo y que le cierren de una vez la cuenta, les pido ayuda y que si son buenas personas y me bancaron alguna vez, me banquen en esta... Es un horror esta cuenta”.

Julieta Poggio en el teatro

Tras su paso por Gran Hermano, Julieta Poggio vive un buen momento laboral debido a que ha tenido muchas propuestas de trabajo, concretándose una recientemente en la que protagonizará una obra de teatro en Corrientes.

Julieta Gran Hermano.jpg Julieta quedó en el tercer lugar en 'Gran Hermano'

Fue el propio director José María Muscari quien dio a conocer la noticia y apuntó que quedó encantando con la ex participante días atrás cuanto tuvo la oportunidad de conocerla, escribiendo en sus redes que le gustaría trabajar con ella, algo que finalmente se pudo concretar.