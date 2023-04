El cumplido que le hizo Ricardo Darín a Wanda Nara que no pasó inadvertido

Ricardo Darin habla de su vida fuera de Argentina: "No resulta nada fácil"

Hace unas semanas, Ricardo Darín acudió a la ceremonia de los Premios Oscar ante la nominación de Argentina, 1985 como Mejor Película Extranjera y pese a que en esta ocasión el film no resultó ganador de la anhelada estatuilla, el actor destacó la importancia histórica y social del filme que fue galardonado en varios festivales internacionales.

Recientemente, el actor fue consultado sobre sus preferencias en cuando a programas de televisión de aire en Argentina y su respuesta sorprendió: “Veo Masterchef, mucho, y algunos otros programas”.

ricardodarin5.jpg

La reacción de Wanda Nara al comentario de Ricardo Darín

La respuesta ocasionó que los reporteros preguntaran su opinión sobre Wanda Nara, la presentadora del reality de cocina. “¿Qué te parece Wanda Nara como conductora?”, a lo que el actor de Relatos salvajes respondió sin dudar: “Está bien, me parece que está bien, teniendo en cuenta que no lo había hecho antes me parece que lo está haciendo bastante bien”.

No pasó mucho tiempo para que Wanda Nara replicara este comentario en sus propias redes sociales y le agregó un mensaje dedicado a Ricardo: “Gracias por vernos, sería un lujo tenerte”. Junto a un emoji de carita feliz, arrobó al actor con el nombre de su cuenta de Instagram y se mostró muy contenta de que le haya dedicado estas palabras de aliento a su flamante rol como conductora del programa de cocina.

wandanara17.png

Desde que la mediática comenzó en este nuevo desafío, había trascendido que ella no lograba cumplir con los objetivos de la producción, pero la realidad es que al tratarse de un programa grabado y con largas horas de edición, sus posibles errores pasan inadvertidos al aire.