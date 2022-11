El críptico mensaje que Ben Affleck le dejó a Jennifer López en su anillo de compromiso

La pareja, que estuvo comprometida entre 2002 y 2004 y que hoy ya hemos asentado como una “power couple”, impactó a sus fans cuando confirmaron que volvían a estar juntos, después de casi 20 años, en abril de 2021. Un año después, anunciaron su compromiso y sorprendieron a través de la 'newsletter' de JLo con la noticia de que se habían casado.

El mensaje en el anillo de Jennifer López

En una entrevista reciente con Apple Music 1, Jennifer López habló sobre el anillo que le regaló cuando se comprometió de nuevo. Por lo visto, tiene una inscripción, y ahora sabemos qué dice exactamente.

"No me voy. A ninguna parte". Y, ante este mensaje, Jennifer López también explicó la razón: "Pone esto porque así firmaba sus correos electrónicos cuando empezamos a hablar de nuevo. En plan: 'No te preocupes, esto sigue hacia adelante, no me alejaré'".

En esa misma entrevista, la esposa de Ben Affleck continúa hablando sobre su relación, abriéndose como hace pocas veces: "El verdadero amor existe y algunas cosas duran para siempre. Eso es real y quiero enviar este mensaje al mundo. El amor requiere mucha vulnerabilidad, pero eso no me detiene”, dijo.

“Algunas partes me asustan y creo que algunas partes también asustan a Ben. Pero ahora lo tenemos claro. No hay preguntas y no hay: 'Bueno, veamos cómo va esto'. Es en plan: 'Somos tú y yo, eso es todo. Todo el camino, hasta el final'", agregó.