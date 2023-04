El comentario de Cecilia Bolocco que produjo una explosión en las redes ¿Qué dijo?

Todo estaba marchando bien, hasta que la ex Miss Universo 1987 destacó: “Otra cosa: me engordé un poquito, pero como estar gorda está de moda, o no sé si es eso, estoy feliz”, esto no fue bien recibido por algunos seguidores.

image.png

Cabe destacar que anteriormente, Cecilia ya había hecho un comentario relacionado con el peso de las personas, que tampoco fue bien recibido.

El comentario de Cecilia Bolocco sobre las talles de ropa

Hace unos meses y mientras realizaba otra de sus transmisiones en vivo, una seguidora le pidió que agregara más tall,s a sus prendas, por lo que ella de manera contundente resaltó: “Este llega hasta el talle extra large y van a ver lo grande que es”.

Sin embargo lo que más causó indignación fue el siguiente comentario: “Si necesitas más tallas, yo creo que lo que necesitan es comer menos”, además agregó que si lograran adelgazar “tendrán más éxito con los muchachos”.

Como si eso no fuera suficiente, lanzó uno comentarios que desató la furia de muchos de sus usuarios: “Esto es un M, así que yo no sé si quieren más grande que extra large. Si necesitás más talla, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya?.Se los digo con todo mi amor”.

image.png

Lejos de que todo terminara allí hizo un comentario para todas aquellas mujeres que estaban pidiendo talles más grandes: “Hagan un desayuno intermitente, porque talle tan tan grande, no", soltó y luego cerró generando más polémica.

"Mis preciosos hombres que están ahí, cuéntenle a las chicas que a muchos de ustedes les gustan las mujeres hechas en carne, pero tener talle XXL no es sano. Por eso se los digo, y porque van a tener más éxito con los muchachos”.