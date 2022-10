El caos laboral que enfrenta Gerard Piqué: renuncias masivas en su empresa

Gerard Piqué no escapa de Shakira: el vergonzoso momento que vivió en plena cancha

Fue el paparazzi Jordi Martin quien reveló estos detalles en el programa español Socialité. Desde allí, destacó que el ex de Shakira ha sufrido una “fuga masiva” de empleados durante las últimas semanas, sobre todo entre el equipo directivo de la empresa. "Hasta cuatro trabajadores de la empresa se habrían marchado", apuntó.

"Te aviso, te anuncio que hoy renuncio"

Gerard Piqué ha desarrollado Kosmos, una empresa vinculada al mundo del deporte y los medios de comunicación, en los últimos tiempos. Su nombre no se hizo conocido por los grandes acuerdos que consiguió en el último tiempo, sino porque allí habría consolidado el amor entre el futbolista y su nueva novia: Clara Chía Martí.

Y ha sido precisamente esta relación la que ha afectado su vida laboral. Los escándalos que rodearon a su nuevo romance y su separación de Shakira habrían hecho que Gerard Piqué ya no esté tan presente en la compañía. Tal y como dice la frase de una famosa canción de su ex: "te aviso, te anuncio que hoy renuncio", los empleados renunciar salir de la empresa.

Una actitud que no le gustó ni a los directivos de la compañía ni a los empleados. “Me aseguran que ya no va más por Kosmos como antes, que no está tan comprometido con la empresa y que está habiendo un problema serio dentro de ella”, reveló el periodista Jordi Martin en Socialité.

Según el reportero, hay altos niveles de indignación, lo que ocasionó las renuncias. Afirmó que cuatro directivos de peso habrían decidido dar un paso al costado. Además, destacó que el descontento en la compañía es general y que los empleados ya se lo habrían trasladado a las autoridades.