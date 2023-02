El Barcelona planea un partido de despedida para Lionel Messi ¿Cuándo?

Lionel Messi estuvo durante muchos años en el Barcelona, siendo su único club, hasta que de manera sorpresiva no continuó y se marcho al PSG . Ahora la directiva azulgrana quiere organizarle un gran partido de despedida dentro de unos meses.

Dicho partido se efectuaría en el 2024, pero no hay una fecha exacta,pero la idea es darle un gran homenaje a su ídolo y de alguna alguna manera hacer las paces con Joan Laporta y los directivos luego de lo que paso en su proceso de desvinculación con el club.

"La idea que más le gusta a Joan Laporta, presidente del Barcelona, para que los culés puedan rendirle tributo a Messi es de cara a la temporada 2024-25, cuando el equipo regrese al Camp Nou con las obras ya finalizadas y coincidiendo con el 125 aniversario del club", declaró periódico Mundo Deportivo.

Las palabras del hermano de Lionel Messi sobre un posible regreso al Barcelona

Aunque la familia del exitoso Lionel Messi siempre cultiva un perfil bajo intentando mantenerse a alejados de las cámaras y las portadas de diarios y revistas, esta vez se rompió esa regla. Y es que Matías Messi uno de los hermanos mayores del capitán de la Selección Argentina de Futbol, participó hace unas horas de una transmisión en Twitch realizada desde el canal Labajada10, que pertenecería al sobrino del jugador.

En un clima distendido entre partidas de truco y música, "Matu" Messi contestaba preguntas que iban llegando de los usuarios. Uno de los integrantes de la mesa leyó: "Que lindo sería volver a verlos volver a entrar al patio de su casa al Camp Nou, ¿Qué opinás Matu?", a lo que el hermano de Leo contestó sin tapujos y el video en pocas horas se viralizó, ocupando los titulares de los medios de España y el mundo.

https://twitter.com/porquetendencia/status/1623369690482413568 "Laporta":

Por las declaraciones de Matías Messi pic.twitter.com/LXeF9A00Ew — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 8, 2023

Para contestar lo que preguntaba un usuario del canal de Twitch Labajada10, donde le consultaban al hermano de Lionel Messi como vería una posible vuelta del goleador al Barca, Matias Messi no tuvo reparos: "Yo tengo un recorte que dice: Messi debería volver al Barcelona. Entonces yo abajo subtitulé: ja ja ja, no vamos a volver al Barcelona y si lo hacemos vamos a hacer una buena limpieza. Entre ellos echar a Joan Laporta", " no se qué opinan ustedes pero para mi Barcelona se empezó a conocer por Messi".

En otra parte del video hablan de que, a criterio de los participantes en este debate por stream, Messi es más grande que Barcelona a lo que Matías sentenció: "La gente no lo bancó" indicando que los hinchas no dieron suficiente apoyo a su hermano. "Deberían haber salido a hacer una marcha, algo, que se vaya Laporta y que se quede Messi", agregó. También contó una intimidad familia: "Mi mamá se lo dijo a Lionel una vez: ´te van a pagar como a Ronaldinho´, a Ronaldinho también boleo en el cu..."