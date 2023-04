El antes y después de Ariana Grande: "Mi versión menos sana"

arianagrande1.png

Por estas imágenes, medios estadounidenses especularon sobre la presunta pérdida de 12 kilos de Ariana Grande. También circularon rumores sobre posibles desordenes alimenticios o efectos de la hipoglucemia que le fue diagnosticada en 2014. Este padecimiento significa que tu cuerpo tiene bajos los niveles de azúcar en el cuerpo a causa de medicamentos, desnutrición, producción excesiva de insulina o deficiencias hormonales, según portales médicos.

La respuesta de la famosa no se hizo esperar. "Deberíamos ser más amables y menos confiados al comentar sobre los cuerpos de los demás. Si crees que estás diciendo algo bueno o bien intencionado, lo que sea, saludable o no, deberíamos de no preocuparnos tanto. Hay muchos tipos diferentes de belleza, de lucir saludable y hermosa. El cuerpo con el que han comparado el actual era mi versión menos sana: tomaba antidepresivos, bebía, mal comía; estaba en el punto más bajo", expresó en redes sociales.

Ariana Grande: los presuntos cambios a los que se ha sometido

Ha trascendido que Ariana Grande, a lo largo del tiempo, se ha sometido a pequeñas cirugías para mejorar la forma de la cara, el rostro y hacer sus ojos más grandes. Según diversos cirujanos, la cantante podría haberse puesto inyecciones en el labio superior para hacerlo más grande. Además de una bichectomía con la finalidad de eliminar bolsas o depósitos de grasa en las mejillas.

arianagrande2.jpg

La rinoplastia es una de las técnicas más usadas por los famosos para dar la forma perfecta a su nariz y medios especulan que Ariana Grande se sometió a una. Por último los pómulos se ven notablemente más rellenos y se habla de que sea probablemente gracias al ácido hialurónico.