Efemérides: este 13 de julio es el Día Mundial del Rock ¿Por qué se celebra?

Efemérides: ¿Cuándo surgió el Día Mundial del Rock?

En este primer “Live Aid” se presentaron estrellas y agrupaciones de talla mundial como Queen, Bob Dylan, Elton John, George Michael, Madonna, Bryan Adams, Paul McCartney, The Who, U2, Phil Collins, Sting, Led Zeppelin, Eric Clapton, Duran Duran, Judas Priest, Black Sabbath, David Bowie, Tina Turner, Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood, The Beach Boys, entre otros.

Todos los artistas que hicieron aparición en este espectáculo lo hicieron de forma gratuita y voluntaria y ofrecieron emblemáticos shows Londres en Inglaterra y Filadelfia en Estados Unidos. La recaudación superó los 100 millones de dólares, el concierto fue retransmitido en directo vía satélite en más de 72 países y fue uno de los eventos musicales más vistos en todo el mundo.

En ese sentido, esta fecha se añade a la lista de efemérides por su gran importancia, ligado a la reunión de grandes bandas de rock por una causa noble, se nombró el 13 de julio como el Día Mundial del Rock.

El Día Mundial del Rock se estableció en la lista de efemérides en 1986, en honor a los conciertos del Live Aid, el 13 de julio de 1985, con la presencia de la mayoría de las grandes figuras de la época.