¿Dónde es Coachella 2023? El festival de música más trendy del mundo

En esta edición 2023 el festival inició el 14 de abril y culminó el domingo 23 de abril con un cartel que integró a diversas personalidades que destacan en la industria por su incursión en diversos géneros musicales, lo que representó una variedad de opciones para el público.

Además de la variedad musical, en el desierto de Indio, California, el evento se desarrolló en exclusivas instalaciones de arte que permitieron la interacción de los participantes para estimular su creatividad.

Labrinth & Zendaya - All For Us (Live at Coachella 2023)