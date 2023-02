Despertó Chano Moreno Charpentier luego de una semana internado

Ahora el cantante presentó una mejora, al despertar de los sedantes, al que fue inducido para lograr su estabilidad. Es por ello que ya está respirando por sus propios medios y además ya no tiene fiebre. Horas antes su hermano Gonzalo Bambi Moreno Charpentier lo había mencionado en una de sus publicaciones con una frase extraída de una de sus canciones.

“Todos los días del mundo existe una forma de resucitar”., escribió Gonzalo que encaja perfecto la situación que se encontraba el cantante. Ahora hay que esperar las informaciones de las próximas horas para saber como sigue evolucionando.

chano3.jpg

La palabras de la madre de Chano Moreno Charpentier acerca de su salud

Hace algunos días, ingresó al sanatorio de Otamendi Chano Moreno Charpentier, por lo que desde entonces comenzaron las especulaciones en torno a su estado de salud. Es por ello que que Marina, su madre habló con Jorge Lanata a través de Radio Mitre para dar detalles de lo ocurrido.

“Él vive solo, yo estaba en Uruguay de vacaciones. Tiene una terapia que consta de grupos, de terapia individual, de un psiquiatra cada 15 días y le hacen un screening toxicológico que incluye todas las sustancias. Siempre dio negativo, incluso el último”, inició Marina.

“Que una persona como él no esté consumiendo no quiere decir que esté igual de sensible, él ha contado su enfermedad y para personas como él, extremadamente sensibles, la vida es muy difícil”, agregó sobre la situación del cantante.

“Él estaba el día que lo internaron, el día anterior y dos días antes, ensayando con músicos, haciendo lo que le gusta. Sin embargo, luego por circunstancias de la vida que pertenecen a su intimidad empezó a estar triste, empezó a hablar conmigo, incluso con vos", sumó haciendo referencia a Lanata.

"Él estaba con una chica que está frecuentando y se sintió mal y ella llamó a la guardia, lo fueron a buscar a Capilla del Señor. Vino a una ambulancia y llegó a terapia intensiva”.

image.png

“Creemos que puede haber cometido errores en la ingesta de la medicación. Tiene un solo riñón, no tiene bazo y solo un pedazo de páncreas. Mi hijo no se despertó todavía. No puedo decir mucho más porque es algo que no sabemos", detalló.

"Él está con un tubo porque tiene un infección y está bajo antibióticos, tuvo fiebre, una complicación en el pulmón, ya que sabemos que aún fuma muchos cigarrillos, y cuando una persona se descompensa hay que equilibrar todos sus órganos”, enfatizó.

“Estaba con una neumonía, que en el caso de él entraron y lo entubaron, y lamentablemente en un momento se despertó y se arrancó el tubo, pero con eso se lastimó la garganta, y lo tuvieron que sedar y no se lo pueden sacar hasta que no se desinflame su garganta”.

“No damos parte primero porque estábamos en un fin de semana largo, y además no sabíamos qué decir, yo no sé de medicina, y lo que sí sé es que mi hijo es un adulto de 41 años y tiene derecho a preservar su intimidad", sumó sobre el silencio que mantuvieron a primera instancia.

image.png

"Sabemos que cuando esté bien va a contar todo lo que pasó, que lo cuente él. Lo que dicen que tomó opioides, esto o lo otro, los toxicológicos dieron que no tomó nada. Estoy hablando porque me duele tanto ver los videos que me mandan de lo que dicen en la tele y la gente inventa diciendo que es de buena fuente y es mentira".

"En el Otamendi los médicos no dicen nada, todo eso que dicen es especulación. Pero sé que la gente que lo ama quiere saber qué pasa”, Cerró aún afectada por la situación de su hijo.