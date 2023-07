¿De qué equipo es hincha Alejandro Garnacho en Argentina?

image.png

En medio de la transmisión, Buonanotte le envió un audio a Garnacho pidiéndole alguna frase argentina, las cuales le había enseñado mientras estuvieron juntos en la concentración: fue allí cuando el jugador le respondió segundos después disparando: “Aguante Central”, generando mucha felicidad en los hinchas del Canalla.

Este fue el motivo por el cual Alejandro Garnacho decidió jugar con la Selección Argentina

Una de las promesas de la Selección Argentina es Alejandro Garnacho, quien a pesar que nació en Madrid, España hace 18 años, decidió vestir la camiseta del equipo de Lionel Scaoloni, debido a todos los lazos que tiene con el país, por lo que se espera que haga su debut pronto.

A pesar de su corta edad, el jugar ya juega en un gran equipo de Europa como lo es el Manchester United, siendo considerado una de las mejores promesas, razón por la cual en la Albiceleste están muy emocionados como lo que pueda hacer en los próximos compromisos.

Con motivo a ello y mientras se prepara para su debut habló con TyC Sports para dejar en claro porque decidió vestir la camiseta de la selección: "Muchas gracias a todos por el apoyo. Ya saben, yo soy uno más acá, soy parte del grupo y vamos a intentar seguir dando alegrías. Quiero hacer mi historia acá de a poco, estar con el grupo y ser feliz acá, vamos para adelante".

"Toda la familia de mi mamá es de Argentina, siempre vivieron allá. Y la familia de papá de España. Por circunstancias de la vida vino la familia de mi mamá a España y conoció a mi papá y ahí nací yo. Y estoy muy cercano con la familia de mi mamá, siempre apoyamos a la Selección desde chiquito", expresó Alejandro.

https://twitter.com/TyCSports/status/1668252357593899016 GARNACHO, mano a mano en TyC Sports, contó cómo nació su amor por ARGENTINA: "Siempre estuvo en mi vida". pic.twitter.com/s0txrqPRrW — TyC Sports (@TyCSports) June 12, 2023

"Yo no dudé nada porque me siento argentino, soy argentino", manifestó con contundencia y agregó: Apostaron por mí yo lo tenía claro. Es una selección muy grande, una oportunidad muy buena y toda mi familia está muy contenta y me apoyó del minuto uno. No me hace falta jugar tres partidos. Estoy acá, no debuto en esta gira y no importa, yo ya sé que quiero estar con Argentina y ya se dará".