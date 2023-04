David Beckham visitó a Lionel Messi en las prácticas del PSG ¿Se lo llevará a la MLS?

Desde hace algunas semanas se ha especulado mucho sobre el posible regreso de Lionel Messi al Barcelona , luego de culminar su contrato con el PSG . Sin embargo su futuro aún no está muy claro y si a ello se le suma la reciente conversación que tuvo con David Beckham , las dudas se incrementan.

El ex futbolista inglés es uno de los propietarios del Inter de Miami, motivo por el que la reciente visita lo vincula a que el astro argentino podría finalizar su carrera en esa liga, algo que han hecho muchos futbolistas en los últimos años.

Sin embargo hasta los momentos no han dicho nada al respecto, motivo por el que la presencia de Beckham en los entrenamientos solo fue para saludar a algunos de los jugadores del equipo en el que estuvo al final de su carrera, tal y como lo dio a conocer una publicación oficial de los parisinos.

https://twitter.com/brfootball/status/1651623485385457666 David Beckham kicks it with PSG pic.twitter.com/UdGDSqW9wq — B/R Football (@brfootball) April 27, 2023

“Como parte de su estadía en París, David Beckham acudió al centro de entrenamiento de su ex club, para conocer a los jugadores del París Saint Germain”.

¿Se podrá llevar David Beckham a Lionel Messi a la MLS?

El astro argentino y el ex capitán de la selección inglesa solo compartieron unos instantes en el que que se tomaron algunas fotografías. No obstante es muy conocido que desde hace mucho el directivo del Inter Miami ha querido contar con los servicios de Messi.

“Mis hijos son más fanáticos de Messi que de mí”, destacó en una oportunidad el spice boy como es conocido por estar casado con Victoria Beckham la ex Spice Girls, por lo que muchos piensan que es sería el momento ideal para que la pulga aterrice a la MLS.

Lionel Messi 01 (1).jpg ¿Existe la posibilidad de que Lionel Messi juegue en la liga argentina?

No obstante, algunos indican que lo más probable que regrese al club en el que jugó casi toda su carrera como profesional. Sin embargo no hay una propuesta oficial para eso, pero las recientes declaraciones de Xavi Hernández y de algunos directivos, puedan dar pie para que so suceda.