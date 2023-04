Daniela y Alfa de Gran Hermano: Lo que hicieron en Masterchef Argentina que se volvió viral

Los ex participantes de Gran Hermano continúan en tendencia en los medios de comunicación. Una de las más recientes apariciones de los famosos “hermanitos” ocurrió este lunes 17 de abril en MasterChef Argentina .

Los ex participantes del reality tenían una meta en el programa de cocina: ayudar a los concursantes durante la preparación de un pato. No obstante, hay que decir que no todos lograron la tarea que les encomendaron.

masterchef8.png

Donato de Santis había destacado el papel de los ex Gran Hermano en el show: “Los invitados van a poder ayudar con indicaciones como si fueran directores técnicos”. Posteriormente , Germán Martitegui y Damián Betular explicaron la dinámica del desafío: “Los que optaron por la caja fácil van a tener la ayuda de los invitados en dos momentos específicos y van a ser sus asistentes. Los de la caja difícil también van a tener dos intervenciones de los invitados. Pero no van a ser asistentes, sino que van a tomar el mando de la cocina y seguir cocinando”, explicaron.

A continuación, se formaron las duplas: Marcos y Delfina; Julieta y Rodolfo; Alfa y Juan Ignacio; Nacho y Estefanía; Daniela y Rodrigo; Romina y Silvana; y Thiago con Antonio.

Gran Hermano: así fue el paso de los exparticipantes en MasterChef Argentina

Las personalidades de los ex participantes de Gran Hermano salieron a relucir en el reality de cocina. De hecho, Alfa fue centro de atención por una actitud que tuvo en el ciclo. En su paso por MasterChef Argentina se comportó de la misma forma en la que lo hacía en la casa más famosa del país.

https://twitter.com/MasterChefAR/status/1648153768431689732 ¿Un déjà vu? Alfa apuntó contra Romina en su paso por #MasterChefArgentinahttps://t.co/1XRu73eEhQ — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) April 18, 2023

Alfa destacó por dar órdenes constantemente e insistir en que su forma de cocinar es la mejor. Incluso, le puso el nombre que quiso al plato: “Pato a la Miami Beach” y ocasionó molestias a Juan Ignacio, quien dijo que solo quería terminar el plato para dejar de escucharlo. “Quiero que ya arranque el tiempo de cocina para que Alfa deje de hablar”, manifestó.

Sin embargo, luego cambió un poco su actitud y se mostró un poco más cómodo con la presencia de su compañero: “Va mejorando la relación con Alfa. Él hace lo que yo le digo, veo que el plato va tomando forma, hay ideas... Estamos siendo buenos socios”.

https://twitter.com/MasterChefAR/status/1648150971338350594 Daniela casi prende fuego las cocinas de #MasterChefArgentina https://t.co/82VTBxCyd5 — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) April 18, 2023

Por otro lado: Daniela también protagonizó un momento memorable ya que casi causa un incendio en el estudio. “Acá cocinan de verdad”, dijo sorprendida la ex Gran Hermano cuando empezó a poner manos a la obra junto a Rodrigo en MasterChef. Incluso, protagonizó un momento que se volvió viral cuando intentó girar un trozo de carne sobre una sartén y casi prende fuego todo.