Dani Alves rompió el silencio desde la cárcel tras las acusaciones en su contra

Todo habría ocurrido el pasado 30 de diciembre, y desde que fue denunciado, el nombre de Dani Alves no para de ser titular de la prensa local. Según algunos medios, los primeros días de detención del brasileño no han tenido mayores novedades, de hecho , aseguran que varios compañeros de celda se le han acercado a hacerle algunas preguntas.

En las últimas horas trascendió cuáles habrían sido las primeras impresiones de Dani Alves dentro de la cárcel. De acuerdo a lo que reseñó el diario español 'La Vanguardia', el exBarcelona habría manifestado: “Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada”, habría dicho.

dani alves.png

El medio además, dijo que Dani Alves se refirió al tema con los profesionales y con los compañeros de celda que con cautela se acercaron al futbolista. Y en todas las conversaciones, el brasileño habría contado lo que sucedió en el baño del reservado de la discoteca Sutton y aseguró que todo fue “con el consentimiento de la mujer”. Y luego, cuando le cuestionan sobre la denuncia, no dice nada al respecto.

¿Por qué Dani Alves fue trasladado a otra prisión?

En las últimas horas la Justicia de Barcelona decidió trasladar al futbolista brasileño Dani Alves a otra prisión más pequeña para "garantizar su seguridad". En este sentido, el jugador ahora permanecerá en la cárcel Brians 2, que según se pudo conocer, cuenta con espacios más seguros y donde conviven reclusos tanto condenados como preventivos.

Asimismo, según ha reseñado la prensa local, esta nueva cárcel a la que fue trasladado Dani Alves cuenta con módulos residenciales más pequeños que "permiten garantizar mejor su seguridad y convivencia con el resto de internos". En cifras: los módulos de Brians 2 albergarían a unos 80 internos, como promedio, mientras que en los de Brians 1 suelen convivir unos 200 presos.

Hasta el momento se sabe que después de ser trasladado, lo volvieron a ubicar en el módulo de ingresos, donde lo visitarán los profesionales del centro que decidirán qué celda le asignan, una cuestión para la que no se tiene en cuenta el tipo de delito cometido.