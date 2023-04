¿Cuánto perdió Elon Musk por la explosión del cohete Starship?

Hace unas horas lanzaron el cohete Starship, que pertenece a la compañía de Elon Musk , siendo este su primer vuelo no tripulado antes de ser enviado a Luna y Marte. Sin embargo este no cumplió con su objetivo debido a que minutos después del lanzamiento explotó en el aire.

Cabe destacar que la empresa perteneciente a Musk a aumentado su presencia en la rama aeroespacial, siendo la primeta entre las firmas del sector privado, debido a que ellos tienen un contrato con la NASA de 3000 millones de dólares.

image.png

La decepción de Elon Musk por la explosión de Starship

Como era de esperarse Elon Musk no pudo evitar estar muy decepcionado por el gran fracaso, no solo por el dinero que perdió en la inversión, si no por todo lo que representa una falla como esta para posteriores lanzamientos.

Sin embargo no bajó la cabeza y minutos después del fracaso usó su cuenta en Twitter para felicitar a su empresa y además prometió un nuevo lanzamiento dentro de algunos meses “Con una prueba como esta, el éxito proviene de lo que aprendemos, y la prueba de hoy nos ayudará a mejorar la confiabilidad de Starship mientras SpaceX busca hacer que la vida sea multiplanetaria”, escribió.

Seguidamente explicaron parte del problema que tuvo: “Como si la prueba de vuelo no fuera lo suficientemente emocionante, Starship experimentó un rápido desmontaje no programado antes de la separación de la etapa”.

elon musk (4).jpg

A pesar de esto, Musk tiene un plan para viajar a Marte con una misión tripulada: “Es incómodo y es un viaje largo. Puede que no regreses con vida, pero es una aventura gloriosa y será una experiencia increíble. Honestamente, un grupo de personas probablemente morirá al principio. Es difícil ir allí”, confesó.