¿Cuándo llega a las librerías argentinas el libro 'Spare' del príncipe Harry?

Después de días de filtraciones y especulaciones, finalmente el libro del príncipe Harry se estrenó y ha causado euforia en Reino Unido y en el mundo entero . Las filas en las librerías no paran, pues todos los seguidores de la familia Real, esperan con ansías leer cada revelación de las páginas de 'Spare'.

El libro alcanzó rápidamente el podio de Amazon, pero no fue hasta este viernes, que los argentinos podrán comprar el tan esperado libro del príncipe Harry, porque será este 13 de enero que llegará a las librerías del país.

Lo que se ha podido leer hasta ahora, según los textos que trascendieron, es que en las páginas de 'Spare', el príncipe Harry incluye detalles de sus luchas personales, del acoso que recibió su esposa, Megan Merkle, de parte de la familia real y de acusaciones sobre otros miembros de la realeza, incluido su padre, el rey Carlos, su madrastra Camila y su hermano mayor, el príncipe Guillermo.

principe harry (4).png

Se espera que el libro esté disponible en las próximas horas en versión impresa, en ebook o audiolibro en Argentina. 'Penguin Random House' ultima para que, finalmente, el libro del príncipe Harry esté disponible para los lectores argentinos, luego de que este martes saliera a la venta a nivel mundial, traducido a otros 15 idiomas.

El príncipe Harry acusa a su hermano de haberlo agredido

El príncipe Harry en su autobiografía que lleva por título 'Spare', revela hechos inéditos que ocurrieron en la familia Real, antes que el decidiera romper vínculo. Y entre sus fuertes relatos, narra un encuentro con su hermano, el príncipe William en el que este lo atacó física y verbalmente.

Según menciona en su libro, el hecho ocurrió en el año 2019 y su esposa, Meghan Markle estuvo como involucrada indirecta. Justo ahora, a pocos días que salga a la venta 'Spare, el diario 'The Guardian' accedió al libro y compartió un particular fragmento que no hace más que acrecentar la polémica que existe dentro de la familia Real Británica.

principe harry (5).png

La escena se habría dado una noche en la que el príncipe Williams fue a visitar a su hermano a la casa de Nottingham Cottage, en el Palacio de Kensington. Y una vez estando solos, le comenzó a hablar sobre Meghan Markle, a quien calificó de “difícil”, “grosera” y “abrasiva”.