¿Cuándo es el Lollapalooza 2023 Argentina?

Vale recordar que, en la edición de 2022, el festival reunió a más de 300.000 personas. Ese escenario también fue la última presentación de Taylor Hawkins, baterista de la banda de rock Foo Fighters, quien murió en Bogotá, Colombia, el 25 de marzo, antes de la presentación que realizarían en el festival Estéreo Picnic.

Lollapalooza 2023 Argentina: Las entradas

Las entradas para el Lollapalooza estuvieron a la venta desde noviembre de 2022. Los tickets diarios de entrada general tienen un costo de 20.000 pesos argentinos, lo equivalente a un aproximado de US$ 127, más gastos de servicio. Mientras que las entradas VIP cuestan 40.000 pesos argentinos, el equivalente a aproximadamente US$ 254.

El precio de las entradas VIP varía para el sábado y domingo, aumentando a 50.000 pesos argentinos o US$ 318 aproximadamente.

Lollapalooza 2023 Argentina: el nuevo cartel de artistas

Tras la cancelación de las presentaciones de Blink-182, banda que abriría el festival, el Lollapalooza tendrá un nuevo headliner para la noche del 18 de marzo, se trata de Twenty One Pilots, la banda compuesta por el vocalista Tyler Joseph y el baterista Josh Dun.

Esta agrupación estadounidense, que ya visitó Argentina en las ediciones 2016 y 2019 del festival, sustituirá la inesperada baja de Blink-182 pcasionada por una operación de urgencia del baterista Travis Barker.

Twenty One Pilots será uno de los artistas principales de la jornada del sábado 18 de marzo junto a Tame Impala, Jane´s Addiction, The 1975, Jamie XX, Fred Again y Melanie Martinez.