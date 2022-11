¿Cuáles son los planes de Gerard Piqué tras su despedida del Barcelona?

Gerard Piqué protagonizó la noticia más comentada de esta semana: anunció su retiro del Barcelona . El jugador conmovió a todos con un video que compartió el pasado jueves en sus redes oficiales, pero no fue hasta este sábado que le puso fin a su carrera en el fútbol, que jugó su último partido.

Si bien en su video no contó con exactitud el motivo de su despido, lo que sí queda claro es que su vida ha tenido muchos cambios en los últimos tiempos, incluyendo su separación con Shakira. Este sábado el defensor del Barcelona no pudo evitar las lágrimas en el Camp Nou, mientras era ovacionado por la multitud.

“Me he sacado un peso de encima... Estos últimos meses no han sido nada fáciles y lo que me quedo es con la felicidad de haberlo dado todo desde el primer día que llegué aquí”, confesó Gerard Piqué a DAZN. Pero fue realmente su abuelo Amador Berabéu, quien reveló cuáles son sus planes a futuro.

Lo que hará Gerard Piqué tras su retiro

“Su visión es y será el Andorra porque le hace mucha ilusión. Su máxima ilusión es meter al Andorra en primera”, contó el abuelo del futbolista en conversación con Cadena Ser, según reseñó Infobae.

Desde el año 2018, Gerard Piqué tomó las riendas del club, y con el tiempo fueron avanzando, hasta que finalmente, subieron por primera vez en su historia en la Segunda División. Y ahora, el Andorra FC se encuentra décimo con 21 puntos.

Su abuelo también expresó: “Sabía que, un día u otro, iba terminar así. Es un tema de personalidad de cada uno. Ha renunciado todo por su felicidad y me parece muy bien”.

Y más adelante agregó: “Debido a su personalidad y forma de ser, no es hombre de banquillo y, después de tantos años, no está acostumbrado a estar allí y en condiciones de jugar porque, se diga lo que se diga, ha demostrado hasta el último minuto que puede jugar", dijo.

El abuelo de Gerard Poqué cerró diciendo: “Gerard Piqué no se iría nunca dolido del FC Barcelona. Él es del Barça como somos toda la familia, somos culés de toda la vida, el Barça es nuestra vida y nuestra historia. Él nunca se irá del Barcelona, una cosa son las personas y otra el club. Se va como un señor, como lo que realmente es. El que no lo conoce a fondo no tiene derecho a criticarlo”.