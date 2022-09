¿Cuáles serían las condiciones de Shakira a Piqué sobre la custodia de sus hijos?

Y horas después, se dieron a conocer cuáles habrían sido las condiciones que puso sobre la mesa la cantante a Gerard Piqué para acordar la custodia de sus hijos. Según los paparazzis, el deportista terminó su último encuentro con Shakira molesto y con mala cara.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCi01_C3DoeQ%2F%3Fhl%3Des-la&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

¿Qué pasó en el último encuentro de Shakira y Gerard Piqué?

Fue la periodista Laura Fa de 'El Periódico' que dio más detalles del encuentro: "Ese día iban a firmar que los niños van a permanecer los próximos 2 años en Barcelona. No se llega a ese acuerdo. Piqué cree que haycláusulas abusivas para él, que le parecen una locura", comenzó diciendo.

Y más adelante agregó: "Lo que a Piqué le parece una locura es que Shakira cree que con dinero puede solucionarlo. Shakira ofrece dinero a Piqué para quedarse con la custodia de los niños. La gente que tiene mucho dinero cree que todo se compra con dinero", dijo la periodista española.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FChAasKMOaju%2F%3Fhl%3Des-la&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

De acuerdo a la periodista, Gerard Piqué se ofendió con su ex por otro acuerdo que lo enfureció. "Cuando Piqué también es rico, el dinero no es importante. Es poner un precio a algo que no lo tiene, la custodia de los niños. El dinero no es problema entre ambos", insistió la periodista.