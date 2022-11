Cristiano Ronaldo abrió su corazón y habló por primera vez sobre la muerte de su bebé

El pasado mes de abril de 2022, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez informaron al mundo que uno de los gemelos que estaban esperando, no logró nacer con vida. Fue a través de un comunicado que la famosa pareja dio a conocer la lamentable noticia que llenó de luto a su familia, amigos y fanáticos.

Después de varios meses, por primera vez el jugador de fútbol abrió su corazón y se sincero sobre cómo vivió este momento tan duro. “Probablemente fue el momento más difícil que he tenido en mi vida desde que murió mi padre. Cuando tienes un hijo esperas que todo sea normal, pero tienes ese problema... es difícil ”, expresó Cristiano Ronaldo durante una entrevista exclusiva con Piers Morgan en 'Talk TV'.

Las sentidas palabras de Cristiano durante esta conversación, conmovieron a sus millones de fanáticos, y es que además, reveló que guarda las cenizas del pequeño junto a las de su padre, en una capilla creada en el sótano de su casa. “Hablo con ellos todo el tiempo y están a mi lado. Me ayuda a ser mejor persona, mejor padre. Estoy orgulloso de eso... el mensaje que me envían, especialmente mi hijo”, expresó.

El duro momento de Cristiano Ronaldo tras la perdida de su bebé



Más adelante, el jugador agregó sobre lo duro de este momento junto a su esposa Georgina Rodríguez: “Es un momento difícil, porque no entendíamos por qué nos pasaba esto. Era difícil. La verdad, era complicado entender lo que estaba pasando en ese momento. El fútbol no para, teníamos muchas competiciones. Pero eso... Fue el momento más difícil que hemos sufrido, especialmente Gio. Fue duro”, insistió.

Mientras siguió relatando su dolor, Cristiano Ronaldo no pudo evitar las lágrimas y dijo: “Gio llegó a casa y los niños comenzaron a decir ‘¿dónde está el otro bebé, dónde está el otro bebé?’”.

Y aunque es difícil de explicar lo que les ha sucedido, día a día trata de llenarse de valor junto a su esposa, para continuar adelante con el resto de sus hijos. “Es difícil de explicar. No sabes si vas a llorar o a sonreír, porque es algo ante lo que no sabes cómo reaccionar, no sabes qué hacer”.