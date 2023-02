Courteney Cox se sincera sobre sus cirugías estéticas: "Tengo que parar"

Pero ahora, la actriz mundialmente conocida parece estar totalmente arrepentida de estas decisiones y así lo confesó en una entrevista al medio he Thimes.

Las duras confesiones de Courteney Cox

Desde allí, Courteney Cox manifestó su arrepentimiento sobre estos procedimientos quirúrgicos: “Hay un momento en el que dices: ‘¡Oh! ¡Estoy cambiando! Parezco más mayor’”. La famosa hizo referencia al momento en el que notó que algo andaba mal: “Empecé a perseguir esa juventud durante años. No me di cuenta de que, m****a, en realidad, me veo rara con las inyecciones y haciéndome todas esas cosas en mi cara. Hoy claramente no me las haría”.

Ahora, a los 58 años, la famosa Mónica evaluó su situación con respecto a las cirugías: “Tengo que parar. Esto es una locura”, asimismo, la actriz apuntó: ”No hay nada de malo en estar al borde de los 60″.

La ex Friends destacó que el paso del tiempo es muy veloz y nota los cambios en su cuerpo a pesar de sus esfuerzos por verse más joven. Con esto también indicó que tiene una “adicción a los productos de belleza” y que probaría todos sin duda alguna.

Courteney Cox también reflexionó sobre las lecciones que ganó: “He aprendido mucho... Ahora sé cómo disfrutar de las cosas, qué hacer para mejorar como persona y qué tengo que dejar ir de mi vida”.

También resaltó la importancia de la amistad, como en el show que la catapultó al éxito, y no se olvidó de Jennifer Aniston y Lisa Kudrow con las que, confesó, compartieron gran parte de sus vidas.