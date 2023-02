Coti, la ex Gran Hermano, responde ante críticas por sus retoques estéticos

Una de esas críticas ocurrió recientemente en redes cuando internautas refirieron que la exconcursante de Gran Hermano lucía irreconocible tras su último retoque facial. Muchos usuarios de redes sociales empezaron a notar cambios bastante notorios en su imagen, especialmente en su rostro.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCoc0l4FOLaY%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Constanza Romero (Coti de GH) (@cotyrommero)

Coti, la ex Gran Hermano, responde ante las críticas

Sin embargo Coti decidió no quedarse callada y salió a responder. “Chiquis, dejen de preocuparse por mí. No me hice nada del otro mundo; ácido hialurónico en los labios (que desaparece en menos de un año). Y no me voy a hacer nada más. Además, nunca está demás arreglarse la dentadura. Preocúpense por ustedes”, dijo en Twitter.

Otra de las cuestiones que se comentaron en las redes sociales y que generaron bastantes críticas fueron los valores que cuestan hacerse los retoques estéticos que se observan en Coti desde que salió de la casa de Gran Hermano.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCoYbkkiMwgn%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Constanza Romero (Coti de GH) (@cotyrommero)

No obstante, la joven correntina no gastó un solo peso en sus intervenciones estéticas, dado que una de las grandes ventajas de las que está gozando desde que salió del reality son los numerosos canjes.

Al respecto, ella misma ha comentado que se convirtió en influencer y que goza de gran popularidad y número de seguidores, por lo que se ha dedicado a explorar el mundo de las redes sociales y constantemente sube contenido refiriéndose a su trabajo de promoción en redes sociales.