¿Confirmó la separación? Wanda Nara y el raro mensaje que posteó

Fue a través de su cuenta de Instagram que la rubia sorprendió al escribir: “ Me resulta muy doloroso vivir este momento pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí", comenzó diciendo.

Y más adelante agregó en la misma historia de Instagram de fondo negro y texto blanco: "No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, puntualizó seguido de su firma Wanda Nara.

WhatsApp Image 2022-09-22 at 19.22.57.jpeg Captura de pantalla: Instagram de Wanda Nara

Pero todo comenzó horas antes, cuando en una ronda de preguntas y respuestas, un usuario le preguntó a Wanda Nara cuánto tiempo tenía casada con Mauro Icardi y ella respondió: "9 teníamos", lo que por supuesto llamó la atención de todos por haber respondido en pasado.

Luego de eso, fue el jugador de fútbol quien respondió en su Instagram algo parecido, y desmintió que estuviesen separados. Al contrario, dijo: “Como me la preguntaron mil veces ya, vamos a aclararlo de entrada. NO! No estamos separados”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCiQTpMdAxyD%2F%3Fhl%3Des-la&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_nara)

¿Y qué pasó en Turquía?

Otra de las cosas que llama poderosamente la atención, es que hace apenas unos días que Wanda Nara acompañó a Mauro Icardi en Turquía, para darle la bienvenida a su nueva etapa en el fútbol. La empresaria viajó directo desde Buenos Aires y se reencontró con sus hijos y el jugador, donde celebraron su triunfo.

De hecho, en las imágenes que circularon en redes, todo indicaba que estaban en su mejor momento, o al menos así se mostraron antes los medios que cubrieron la llegada de Icardi y su incorporación en el club turco. Mientras tanto, Wanda Nara viajó nuevamente a la Argentina, y nadie sabe qué ocurrió en el medio esta vez.