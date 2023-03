¿Cómo reaccionó Georgina Rodríguez ante los rumores de infidelidad de Cristiano Ronaldo?

Hace algunos días el nombre de Cristiano Ronaldo fue el centro de atención en muchos medios de todo el mundo, pero en esta ocasión no fue por su habilidades dentro de la cancha, sino por unos rumores que comenzaron a crecer sobre una supuesta infidelidad a Georgina Rodríguez .

Dos mujeres aseguraron haber tenido relaciones con el astro prtugues, sin embargo a través de sus represantes, desmintió estas acusaciones. Esto no evitó que Georgina, quien decidió no prestarle mucha atención a ello e hizo una publicación en sus redes.

Luego de su gran actuación el pasado mes en el fue elegido el mejor jugador gracias a sus ocho goles y dos asistencias con su equipo el Al Nassr en la Saudi Pro League, Georgina compartió una imagen de él, seguido de varios emojis destacando su premio.

image.png

¿Qué dijeron las mujeres con las que supuestamente Cristiano Ronaldo le fue infiel a Georgina Rodríguez?

Una de las mujeres con la que Crsitiano aparentemente mantuvo relaciones, se llama Georgilaya, la cual es una influencer venezolana, que según sius propias declaraciones, conoció al futbolista el 25 de marzo del 2022 y mantuvieron relaciones sexuales en el Hotel Swish Solverde de Vila Nova de Gaia, en Oporto.

Todo esto ocurrió luego de que él le enviara un mensaje para encontrase, tal y como lo expresó la influencer: “Fue consentido por mi parte, pero a pesar de eso me sentí manipulada por la fama y el poder de Cristiano Ronaldo” manisferó.

La influencer también publicó unas fotos en su redes, afirmando que se fue el dia que se relacionaron. Ante esto, ni Cristiano, ni sus representates revelaron si tomaran algún tipo de medidas por difamación contra algunas de las mujeres.

image.png

Por otra parte, otra de las presuntas mujeres que tuvo un supuesto encuentro sexual con Ronaldo, fue la modelo chilena Daniella Chávez, después que él había terminad osu relación con Irina Shak. La ex Play Boy afirmó que tuvo relaciones con él en el 2015.

“Siempre lo negué, inventé mucho para zafar de eso, pero no puedo más”, destacó y agregó: “No le pongan de más. Conozco otras chicas que salieron con un 10 muy famoso de Argentina, si no es él más”.