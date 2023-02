¿Cómo fue? Una chofer de Uber reaccionó de manera inesperada cuando llevó a un hombre y a su amante

"Hoy pasé a buscar a un sujeto a su casa. La esposa y sus hijos lo acompañaron hasta la puerta del coche, lo despidieron con un 'te amo papá' y después él se subió", inició. 'Me alegro de que por fin te hayas alejado de tu maldita esposa'. Por su parte, él la besó".

"Yo no sabía a dónde irían ellos, solo noté que él había actualizado la dirección. Ella le avisó: 'Sabes, estoy cansada de que me dejes de lado. ¿Cuándo te vas a ir de tu hogar?' Y él respondió: 'Tengo algunas cosas que tengo que arreglar, hablemos de esto más tarde'", recordó.

image.png

"Este es mi coche. Trabajo por mi cuenta, soy una chofer independiente. Si yo opto por suspender el viaje, es mi decisión. Uber no me va a despedir, tampoco me sancionará ni bloqueará. Si haces algo malo en mi vehículo, tengo el derecho a manejarlo como crea conveniente", detalló.

"No se dieron cuenta de que regresé a su vivienda. Cuando arribé al lugar, logré que tanto él como ella se bajaran de mi auto en la puerta de su hogar. No había forma de que esto siguiera así", habló sobre la polémica decisión que tomó.

"No me importa si eres hombre o mujer. Si llegas a usar mi auto para algo así, te pasará lo mismo que a ellos. El karma es así. Sean mejores personas, mejoren en sus vidas", manifestó y luego dijo que el pasajero le "rogó" que no lo obligara a bajarse allí.

image.png

"Les solicité a ambos que se fueran 'ya'. 'Salgan de mi maldito vehículo', les exigí. A continuación se acercó su esposa, pero sus hijos no estaban. Los niños no vieron nada de esto. La esposa me preguntó a mí: '¿Qué está pasando?'. Y yo le respondí: 'No sé, pregúntale a tu marido y esta señorita.

"Entonces, la esposa le dirigió la palabra a él: 'Sabía que era cuestión de tiempo para atraparte engañándome', lanzó. Enseguida, yo le ofrecí disculpas a ella y me contestó: 'Tú hiciste lo correcto'", dijo y luego se marchó del lugar.

El primer video que subió contó con más de 8.5 millones de reproducciones, en las que los usuarios se impresionaron con la historia y le dejaron muchos comentarios sobre lo ocurrido.