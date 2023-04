¿Cómo darle una pastilla a un gato? Tres trucos infalibles

Hacer que una mascota, específicamente un gato , puede ser una ardua tarea ya que no es un proceso sencillo como para un humano, es decir abrir la boca, meter la pastilla y tragar. Para muchos dueños de mascotas, darle pastillas al gato resulta un desafío y, de hecho, más de un tratamiento se ha tenido que interrumpir porque el minino no quería tragarse los comprimidos.

Y es que, obviamente, no se le puede explicar a un gato que los medicamentos son necesarios. Así que lo único que queda es hacer gala de la astucia y el engaño para lograr el fin. En este artículo te ofrecemos tres trucos sobre cómo darle una pastilla un gato.

Tres trucos para darle pastillas a un gato

Quizás debas probar varias opciones para encontrar el truco que mejor funcione con tu gato. No pierdas la esperanza; verás cómo uno de estos métodos funciona seguro.

-Triturar y camuflar

Para engañar a tu gato, se puede desmenuzar la pastilla y mezclarlas en paté para gatos, comida o agua. Lo único que necesitas es un mortero normal y corriente para aplastarlas. Si quieres disolverlas en agua, también necesitarás una jeringa.

Si tu gato debe tomar pastillas durante mucho tiempo, puede valer la pena comprar un mortero especial en la farmacia. Sin embargo con esto es importante preguntar al veterinario cuáles pastillas se pueden triturar.

-Jeringa y agua

Otro truco sobre cómo darle pastillas a un gato es pulverizarlas y disolverlas en agua u otro líquido, como caldo de pollo. A continuación, succiona el líquido con una jeringa sin aguja. Puedes comprarla en el veterinario o en la farmacia. Posteriormente, introduce la mezcla en la boca del gato con cuidado con la jeringa.

-Darle pastilla directamente

A veces, ni los mejores trucos para dar pastillas funcionan con algunos gatos. Esto suele pasar cuando el gato está muy enfermo y come poco. En estos casos, no tiene ningún sentido mezclar los medicamentos con la comida. Hay pacientes a los que no les apetecen las golosinas en las que se pueden esconder las pastillas. Si esto pasa, puedes intentar meterle el comprimido directamente en la boca.