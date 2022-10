Charly García expone, por primera vez, sus obras como artista plástico

Charly García ha sabido ganarse el primer lugar en el mundo del rock en Argentina . Pero su carrera artística no solo se remite al mundo de la música ya que en las últimas décadas se ha hecho un nombre en el mundo de las artes plásticas.

Su nombre se ha forjado con la exhibición de intervenciones en otras obras y pinturas originales. De hecho, muchas de las obras plásticas de Charly García ilustraron algunos de sus discos (Random, de 2017, Say No More, de 1996 y Tango 4 junto a Pedro Aznar, de 1991, por ejemplo).