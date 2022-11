Chapu Martínez: así son las amenazas que recibió él y su familia

AMENAZAS a CHAPU MARTINEZ por " MUFA " por la DERROTA ARGENTINA

Martín Pérez Disalvo, mejor conocido como Coscu, difundió mensajes en redes sociales, dando a conocer la situación con el fin de darle visibilidad al dramático momento que atraviesa Chapu Martínez y que se suma a la cantidad de mensajes que recibió en plataformas digitales.

“Muerto te quiero. Ojalá te maten a piedrazos”, decía uno de los polémicos mensajes que desataron la angustia del influencer.

Coscu público un intercambio por chat con Grego Rossello. Este último le habría reenviado el desgarrador audio del Chapu Martínez. De igual forma, se solidarizó con su amigo y acompañó el tuit con el siguiente mensaje: “Después de escuchar esto, tenés que ser muy gil para putearlo”.

La angustia de Chapu Martínez

El streamer publicó un video en el que se le observa visiblemente afectado por la situación. En ese sentido, también agradeció los "mensajes de apoyo" que le enviaron. “No sé qué hacer, me pone mal”, reconoció el joven.

“Mi viejo tiene 70 años, no está para pasar por esto, me hace mierda. ¿Qué está pasando para que me mande un video de 10 minutos? Nunca hizo algo así, ¿sabés cómo tiene que estar para hacer esto?”, dijo, conmocionado.

Chapu Martínez alcanzó popularidad durante el Mundial Rusia 2018 por su conocido hit “Traeme la copa, Messi”.

La solidaridad de La China Suárez

Luego de que se conociera la angustiante situación que atraviesa Chapu Martínez, la China Suárez usó su cuenta de Instagram para solidarizarse con él por medio de sus historias.

La actriz se conmovió totalmente. "¿A ustedes les parece? Un chico que lo único que hace es hacer videos para hacer reír a la gente, junto a su mujer y su hijito. Los mismos inadaptados de siempre haciendo lo único que saben hacer, odiar, destilar veneno", dijo la China Suárez.

"Esto debe cambiar. Te banco y te abrazo fuerte, fuerte. No escuches, hacé tu camino y abraza bien fuerte a los que más quieras. Y a los tarados fanáticos del fútbol, como si fuera lo más importante, me deprimen desde lo más profundo del corazón. Es un juego, duele perder, sí, pero ser agresivos con los jugadores, o hinchas, déjense de joder", apuntó.