Chano Moreno Charpentier fue dado de alta: ¿Listo para nuevos shows?

Maite ademas de hablar sobre el alta médica, se refirió a unos show que tenía prograado el vantate en Mar del Plata para el 10 y 11 de marzo: " Ahí me está confirmando también que se va de alta a GENS, que es el centro que él estuvo la primera vez, después que le dieron el alta en el Otamendi ”, destacó.

“Ahí estuvo muy bien y lo fue a visitar Jorge Lanata y el tío", agregó Maite a la espera sobre la decisión de parte de los médicos.

https://twitter.com/emedemaite/status/1631707100253495296 El fin de semana @CHANOTB tendrá el alta en el Otamendi y se va a GENS un centro donde ya estuvo.

Sobre los shows, su mamá Marina me dice: “Estamos viendo”@Intrusos pic.twitter.com/m2pFV5AN4O — Maite Peñoñori (@emedemaite) March 3, 2023

La madre Chano Moreno Charpentier agradeció todo el apoyo a sus seguidores

Una vez confirmada la noticia sobre el estado de salud del cantante Chano Moreno Charpentier, comenzaron muchas especulaciones sobre la condición del cantante, por lo que su madre Marina, emitió un comunicado para aclarar todo.

“Amor y agradecimiento a toda la familia Biónica y a los amigos que bancan. Les pido por favor respeto y silencio a los haters y a los que sacan conclusiones sin saber nada”, escribió en su cuenta de Instagram, y aprovechó para agradecer a todos.

Cabe destacar que hace algunos dias y luego de internación su madre aprovecoó para hablar de la salud de su hijo: “Que una persona como él no esté consumiendo no quiere decir que esté igual de sensible, él ha contado su enfermedad y para personas como él, extremadamente sensibles, la vida es muy difícil”.

“Él estaba el día que lo internaron, el día anterior y dos días antes, ensayando con músicos, haciendo lo que le gusta. Sin embargo, luego por circunstancias de la vida que pertenecen a su intimidad empezó a estar triste, empezó a hablar conmigo, incluso con vos", sumó haciendo referencia a Lanata.

image.png

"Él estaba con una chica que está frecuentando y se sintió mal y ella llamó a la guardia, lo fueron a buscar a Capilla del Señor. Vino a una ambulancia y llegó a terapia intensiva”, destacó la madre sobre la situación de su hijo.