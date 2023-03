Chano Moreno Charpentier aparece en redes tras recibir el alta: "Listo para seguir"

chano1.png

La madre de Chano Moreno Charpentier indicó que el músico toma medicación para mantenerse bien y tranquilo. “Creemos que puede haber cometido errores en la ingesta de la medicación. Tiene un solo riñón, no tiene bazo y solo un pedazo de páncreas. Mi hijo no se despertó todavía. No puedo decir mucho más porque es algo que no sabemos. Él está con un tubo porque tiene un infección y está bajo antibióticos, tuvo fiebre, una complicación en el pulmón, ya que sabemos que aún fuma muchos cigarrillos, y cuando una persona se descompensa hay que equilibrar todos sus órganos”, explicó.

Chano Moreno Charpentier: su publicación

En medio de especulaciones, el viernes 3 de marzo circularon las primeras informaciones sobre el alta de Chano Moreno Charpentier. Infobae informó que fue trasladado a la Comunidad Terapéutica Gens, mismo sitio al que fue trasladado en 2021, luego del recordado incidente en su casa de Exaltación de la Cruz en el que fue sufrió un brote y fue baleado por un oficial de policía.

Sin embargo, ese mismo viernes, pasadas las 22 horas, el mismo músico usó sus redes sociales para enviar un mensaje. “Hola amigos y amigas: Espero que estén bien y felices. Quiero contarles que ya estoy absolutamente recuperado gracias al sanatorio Otamendi y listo para seguir disfrutando de la vida”, dijo inicialmente.

“Les cuento que por mi parte sigo haciendo al pie de la letra mi tratamiento en UDIGENS y que tengo muchas ganas de verlos el viernes y sábado en La Plata. Besos”, dijo Chano Moreno Charpentier sobre sus próximos pasos. El ex de Tan Biónica confirmó que continuará con su agenda de conciertos.