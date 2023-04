Champions: ¿Dónde ver los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA?

La FIFA está en la Agentina para evaluar las posibles sedes del Mundial Sub 20

Los partidos de esta temporada 2022-2023 de la Champions League pueden ser vistos en Argentina a través de la señal de ESPN y Fox Sports, mientras que la opción de streaming será Star+, donde se podrá seguir la totalidad de los encuentros de la campaña.

Liga de Campeones de la UEFA: equipos clasificados

Uno de los países con más representantes en esta fase de la Champions League es Italia, país que vive un gran momento futbolístico en su liga doméstica y cuenta con la mayor cantidad de representantes en cuartos de final, con un total de tres clubes.

Sin embargo, Inglaterra le sigue de cerca en la Liga de Campeones de la UEFA con dos equipos en los cuartos de final, mientras Alemania, Portugal y España completan el cuadro con un club cada uno.

AC Milan (Italia)

Bayern Munich (Alemania)

Benfica (Portugal)

Chelsea (Inglaterra)

Inter de Milan (Italia)

Manchester City (Inglaterra)

Real Madrid (España)

Napoli (Italia)

Los ocho equipos clasificados pueden enfrentarse todos entre sí. Es decir, en los cuartos de final ya no hay impedimentos por ser del mismo país o por haberse enfrentado anteriormente en la fase de grupos, por lo que podríamos tener, por ejemplo, un cruce Milan vs. Napoli (mismo país) o un Inter de Milan vs. Bayern Munich (jugaron en fase de grupos). Todo lo definirá la suerte.