Celine Dion cancela su tour mundial por su enfermedad: "siento decepcionarlos"

En los perfiles de redes sociales, la intérprete de My heart Wil go on, publicó: "Siento mucho decepcionarlos a todos una vez más" , refiriéndose al toir que tenía previsto para el año próximo.

"Estoy trabajando muy duro para recuperar mi fuerza, pero las giras pueden ser muy difíciles incluso cuando estás al 100%. No es justo para ustedes seguir posponiendo los conciertos y, aunque me rompe el corazón, es mejor que lo cancelemos todo ahora hasta que esté realmente preparada para volver a los escenarios. Quiero que todos sepan que no me rindo... ¡y que estoy deseando volver a verlos!", publicó Celine Dion.

La enfermedad que padece Celine Dion

No es la primera ocasión en la que la cantante canadiense pospone sus presentaciones. En diciembre de 2022 anunció la cancelación de varios conciertos, después de dar a conocer que le habían diagnosticado el síndrome de la persona rígida, una enfermedad, dijo, que no le permite "cantar como estoy acostumbrada".

La enfermedad que padece Celine Dión es "un síndrome raro y progresivo que afecta al sistema nervioso, concretamente al cerebro y la médula espinal", según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares.

"Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara afección, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo", dijo la celebridad en ese momento.

"Desgraciadamente, estos espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida diaria, a veces me causan dificultades al caminar y no me permiten utilizar mis cuerdas vocales para cantar como estoy acostumbrada", agregó en un video publicado en sus redes sociales.