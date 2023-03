Catalina, princesa de Gales vence al príncipe William en una peculiar competencia

La princesa no dudó en ningún momento en participar, y su elegancia no fue inpedimento para que venciera a su esposo en la competencia, debido a que llevaba puesto un look que no es el habitual para este tipo de actividades deportivas, como lo son las faldas y los tacones.

Catalina recibió además de muchos apalusos de parte de tdos los presentes por derrotar a William, un pequeño trofeo por su logro. Una vez terminidada su vistia, se dirigeron a otros lugares que apoyan otras iniciativas comunitarias.

Los rumores de crisis entre Catalina, príncesa de Gales y el príncipe William

Una de las parejas reales que ha acaparado mucho la atención de los medios desde hace mucho es Catalina, príncesa de Gales y el príncipe William que están casados desde el 2011 y tienen tres hijos: príncipe Jorge de Gales, príncesa Carlota de Gales y Príncipe Luis de Gales

Sin embargo existen muchos rumores que en la actualidad la pareja este atravesando una gran crisis en su matrimonio, debido a que muchos indican que el príncipe William le pudo haber sido infiel a Catalina hace algún tiempo.

A pesar de todos estas especulaciones que han aparecido en distintos medios del Reino Unido y del mundo, ellos siguen juntos y siguen asistiendo a muchos eventos.