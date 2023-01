Caso Fernando Báez Sosa: Máximo Thomsen se quebró y rompió el silencio este lunes

El acusado interrumpió entre lágrimas el relato de su madre, Rosalía Zárate, quien también declaró este lunes. Después de tratar de aclarar algunas escenas y responder unas preguntas, dijo: "Quiero pedir disculpas. Jamás se me hubiera ocurrido matar a alguien", dijo visiblemente alterado., según la prensa local.

Y se negó a responder más preguntas de Fernando Burlando, a quien acusó de decir "muchas barbaridades" en su contra, e insultar a su madre, por lo que dijo que "no se sentía cómodo".

¿Qué dijo Fernando Burlando tras las declaraciones de Máximo Thomsen?

Luego de una de las jornadas más intensas del juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa, Fernando Burlando, abogado de sus padres, se refirió a la declaración que hizo Máximo Thomsen: "Es una locura lo que declaró Thomsen; creo que se ha hundido", dijo a la prensa.

Más adelante, el abogado cuestionó la versión que quiso dar el imputado este lunes: "Que le pegaron, que rodearon a sus amigos, eso lo vio solo él en su cabeza", aseguró. En ese sentido, agregó: "Mi primera pregunta fue por qué se había ido a cambiar la ropa si no sabía qué había pasado".

Asimismo, consideró que la participación no premeditada de Thomsen puede haber sido una mala estrategia de la defensa: "Creo que se ha hundido él, hundió a todos sus compañeros". Y aseguró que fue la peor estrategia, al no responder preguntas y ponerse en un lugar "que no puede probar".