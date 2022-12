Carlos Maslatón, el argentino que viajó al Mundial Qatar 2022 y rompió un récord Guinnes

"Habiendo completado hoy 32 partidos vistos en estadios en este Mundial de Qatar 2022, supero el máximo histórico anterior desde el Mundial de 1930 hasta el de 2018, perteneciente a Thulani Ngcobo de 31 partidos en Sudáfrica 2010", reveló a través de su cuenta de Twitter y su historia rápidamente se hizo viral en redes.

Y más adelante, aseguró que tiene las "pruebas disponibles para la certificación", es decir, presentará este récord para que quede registro en el famoso libro Guinnes de récords mundiales.

El récord del argentino en el Mundial Qatar 2022

Carlos Maslatón superó este récord justo el día que asistió al partido donde Brasil salió victoriosa ante Corea del Sur en el estadio 947 y pasó a cuartos de final del Mundial Qatar 2022.

"Anticipo también que veré en este Qatar 2022 un total de 42 partidos", adelantó también en su cuenta de Twitter, y luego comentó: "Aclaro que ver no significa llegar a una cancha y sacarse una foto, o sea no es un toco y me voy con un laissez passer de acomodado, sino mirarlo en butaca de tribuna en su totalidad o en un 80% al menos".

Pero este no seria el único récord que rompe el argentino desde que llegó al Mundial Qatar 2022, también compartió que había superado el récord de estar presente en cuatro partidos en un mismo día, y esto fue el pasado 23 de noviembre, cuando disfrutó de los encuentros entre: Marruecos-Croacia, Alemania-Japón, España-Costa Rica y Bélgica-Canadá.