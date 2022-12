Camila Homs en medio de la tormenta: aseguran que rompió con su novio

Camila Homs es el centro de atención en el mundo del espectáculo. En medio de su fuerte conflicto con su ex, Rodrigo De Paul , el cual ya escaló en denuncias judiciales, la modelo está en Punta del Este pasando el Fin de Año con sus hijos.

El escándalo de Rodrigo de Paul y su ex: denuncias penales por amenazas contra él y Tini Stoessel

Sin embargo, la modelo está en el balneario uruguayo y en medio de una entrevista que concedió al programa Intrusos, decidió no hablar públicamente sobre la denuncia. “No recibí ninguna notificación, así que no puedo hablarte del tema”, aseguró.

Al asegurar que supo de la denuncia realizada por Rodrigo de Paul solo a través de los medios de comunicación, destacó: “No sé y no tengo ganas de hablar de este tema, que el 2022 quede para atrás y adelante con el 2023″.

camilahoms3.png

Ante el entrevistador, Camila Homs destacó que en medio de la situación que vive, estará dos semanas en Punta del Este para disfrutar del lugar. “Sí, no sé cómo me verás, pero yo me siento bárbara, estoy disfrutando de este momento”.

¿Camila Homs rompió con su novio?

A través de la emisión de LAM de este viernes 30 de diciembre, la panelista Estefi Berardi confirmó la ruptura de camila Homs con Carlos Benvenuto, el empresario con quien mantuvo una relación sentimental por varios meses.

camilahoms2.jpg

Fue un informante quien, a través de un audio de Whatsapp que envió a Ángel De Brito, le explicaó lo ocurrido: “Charly se pudrió, se cansó de Rodrigo De Paul, se cansó de que Camila estuviera pendiente del Mundial de Qatar y del famoso dedito (en alusión al gesto que hizo Camila en un vivo de Instagram cuando Rodrigo no fue a visitar a sus hijos recién llegado del Mundial). “Esto fue lo que hizo que él dijera, ‘Escuchame Camila, si vos estás conmigo ¿por qué le seguís enviando directas al papá de tus hijos?’”, agregó.