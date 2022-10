Camila Cabello cierra su perfil en una app de citas por una alarmante razón

camilacabello_shawnmendes.jpg

Y es que hubo una acción que generó rechazo en Camila Cabello. Todo pasó luego de recibir un mensaje privado de un aspirante a músico. Fue allí cuando la intérprete de Bam Bam reconsideró su decisión e inmediatamente borró su perfil.

"Estuve en una app de citas como por 24 horas y me fui", confesó la protagonista del filme Cindirella a la actriz y presentadora Drew Barrymore en su programa matinal. "Porque el primer chico que me envió mensaje era como un aspirante a cantautor de Nashville y pensé, me sentí extraña porque alguien me podría utilizar. ¿Tiene sentido eso?".

Por su parte, Drew Barrymore apoyó su acertada decisión asegurando que no se puede conocer las intenciones reales de una persona a través de una plataforma digital.

¿Camila Cabello tiene novio?

Meses atrás, rumores y algunas fotografías apuntaban a que la cantante cubana había iniciado una relación con Austin Kevitch, de 31 años, cofundador de Lox Club, una aplicación de citas virtuales. Su rumorado romance aparentemente empezó durante el verano, luego de haberse conocido a través de amigos mutuos.

camilacabellonovio2.jpg

En abril de este año, la cantante anunció la separación de Shawn Mendes, con quien vivió un tórrido y público romance durante la pandemia.

En cuanto a cuestiones del amor, Cabello parece inspirarse en la relación que mantienen sus compañeros en The Voice, Gwen Stefani y Blake Shelton, quien aparentemente no se cansan de darse arrumacos.