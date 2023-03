Calu Rivero compartió las fotos de su trabajo de parto

Seguidamente publicó las fotos, en la que destaca ella dentro de una bañera en pleno trabajo de parto y siendo atendida por una de las parteras.“Meses de acompañamiento y de cultivar nuestro vínculo para lograr el parto en casa, como yo deseaba”, destacó.

image.png

Tiempo atrás la actriz había manifestado que se estaba preparando espritualmente, e incluso hizo un viaje para realizar un exótico rutual.

image.png

Así fue el nacimiento de Tao, el hijo de Calu Rivero junto a Aíto de la Rúa.

Desde que Calu Rivero anunció a través de sus redes que estaba embarazada, no dejó de publicar notas relacionado a ello, entre los que destaca, Rituales, gimnasia y oros detalles que hizo la actriz para prepararse a la llegada de su primer hijo, fruto del amor que tiene con el empresario Aíto de la Rúa.

Es por ello que la actriz siempre estuvo muy emocionada, y a pocos días de dar a la luz, escribió unas emotivas palabras junto a su pareja: “Fluyendo con la naturaleza (In the flow of nature)”, escribió junto a una imagen que la que se le observa muy feliz.

Finalmente y luego del tiempo de espera, el día, llego y este mipercoles a medidia llegó a a este mundo Tao, tal como lo anunció Laura Ubfal en Intrusos: “Nació Tao”, “Un parto hermoso, natural, divino. Nació Tao, por el taoísmo, tao el camino de la vida”, destacó.