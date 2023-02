Britney Spears manda fuerte mensaje a quienes ponen en duda su salud mental

"Me enferma el estómago que incluso sea legal que la gente invente historias de que casi muero...", escribió en una publicación del 9 de febrero."¡Quiero decir que en un punto, ya es suficiente!".

View this post on Instagram A post shared by River Red (@britneyspears)

Britney Spears también habló sobre la posibilidad de disminuir su participación en redes sociales. "Probablemente tendré que dejar de publicar en Instagram porque, aunque disfruto haciéndolo, ¡obviamente hay mucha gente que no me desea lo mejor!" y agregó: "Sinceramente, no me sorprende en absoluto... ¡Otra vez haciendo lo mejor que puedo!".

También se refirió a la tutela legal que la mantuvo bajo el control de su padre por trece años. “Nuevamente, la tutela terminó hace casi un año...", agregó Britney, quien se liberó de este proceso legal en noviembre de 2021. "No amigos, no es 2007... ¡es 2023 y estoy haciendo mi primera lasaña casera en casa! ¡¡¡Finalmente conseguí que mi chimenea funcionara en mi sala de estar!!!".

View this post on Instagram A post shared by River Red (@britneyspears)

¿Britney Spears continuará en las redes sociales?

La cantante pop incluyó una foto con las palabras "un estado de gratitud te llevará a una frecuencia más alta", Britney compartió algunos consejos de su esposo Sam Asghari.

"Como mi esposo lo dice mejor: ¡no creas todo lo que lees!" dijo ella. "¡Todo ese amor de vuelta hacia ti!". Al respecto, Sam, de 28 años, también emitió un mensaje. "No se produjo una intervención", dijo en un comunicado a Mario López de Access Hollywood el 10 de febrero.

"Mi esposa tiene el control total de su vida y continuará tomando todas las decisiones relacionadas con su cuidado, independientemente de las circunstancias. Especulaciones sobre su salud son inapropiadas y deben terminar de inmediato".