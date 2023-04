Britney Spears hizo un fuerte descargo luego de que su entrenadora criticara su cuerpo

A pesar que Britney Spears está de vacaciones junto a su esposo Sam Asghari no dejó pasar el momento para arremeter con fuerza contra su entrenadora personal, luego de que ella le hiciera unas fuertes criticas a su cuerpo, algo que no fue para nada del grado de la cantante.

image.png

Antes de comenzar a explicar hizo una introducción de como llegó a ese momento: “¡Los paparazzi están en todas partes, pero no son tan malos como en Los Ángeles... Mi coche se estropeó el otro día y salí diciéndole a Hesam que estuviera a mi lado. Los paparazi estaban allí tomando fotos…", inició.

"¡Parecía una idiota! ¡Mi expresión facial, la forma en que me inclinaba! Fue horrible porque sacaron una foto mía en una situación indefensa, ¡Así que por supuesto que me protejo a mí misma! Salí con una amiga y lo mismo”, agregó.

La historia de Britney Speras con su entrenadora personal

“Hace 2 meses busqué un entrenador personal y lo primero que me hizo, literalmente... y no estoy mintiendo... fue pellizcarme la piel del estómago y las piernas y me dijo que necesitaba recuperar el cuerpo que tenía de joven”, expresó muy molesta.

“¿Por qué diablos hizo eso? Me hizo llorar… obviamente no la contraté. Hago ejercicio durante 45 min, 3 veces a la semana… ¡Eso es todo! Odio hacer ejercicio por mucho tiempo", destacó detallando la experiencia con la entrenadora.

"Estoy compartiendo esto porque he trabajado duro para ponerme en forma, ¡pero no me veo como en las fotos que toman los paparazzi! Dios sabe que mi cuerpo no es perfecto, pero quería compartir cómo se ve mi cuerpo en este momento", sumó.

"Trabajo duro y para algunas personas como ese entrenador que podrá ver esas desagradables fotos de los paparazzi y sonreír en secreto... Sí, y todo eso es mío... Llevo 4 horas de grabación y perra, sólo estoy comenzando”, cerró de manera contundente.