Britney Spears confiesa que tiene una enfermedad incurable

Ahora, reveló la razón por la que realiza estos bailes y el motivo va más allá de querer compartir coreografías con sus seguidores o simplemente grabarse bailando. Se trata de la forma que encontró para combatir un padecimiento de salud.

La enfermedad de Britney Spears

Así lo ha confesado ella misma con un mensaje que ha compartido en su cuenta de Instagram. Allí explicó que sufre un daño en los nervios del lado derecho de su cuerpo y que "no hay cura, excepto Dios, supongo...". "El daño en los nervios se produce a veces cuando no recibes suficiente oxígeno en el cerebro. Ese daño hace que partes de tu cuerpo se entumezcan", reveló.

Entre los detalles de la enfermedad que padece, Britney Spears agregó que por la noche se despierta y siente sus manos "completamente entumecidas".

"Siento como alfileres y agujas en el lado derecho de mi cuerpo, suben hasta mi cuello y la parte que más me duele es la sien. Da miedo...", reconoce la intérprete de Baby one more time.

En este tiempo en el que ha tenido que enfrentarse a este problema de salud, Britney Spear se ha dado cuenta de algo: "Cuando bailo no siento el dolor". "Es como si mi mente se fuera a un lugar de mi niña interior. Y, aunque ya no me muevo como solía hacerlo, realmente creo que mi fe me ha dado fuerza".

Para ella, el baile ha sido su mejor "medicamento". "Realmente siento que el oxígeno llega a mi cerebro. Mis ojos están más abiertos y puedo aguantar la cabeza correctamente. Estoy mejorando mucho", afirmó.