Britney Spears anunció la fecha de lanzamiento de sus memorias

De igual manera s e dio a conocer el título del libro el cual será: The woman in me (La mujer que soy) en el que muchas aseguran será muy polémico, debido a que dará todos los detalles de su vida entre ellas sobre la relación que tuvo con su padre.

Lo que dijo Britney Spears sobre su libro

La editorial Plaza & Janés, son los encargados de publicar el ejemplar el cual se hará entre formatos: papel, digital y audiolibro. Esto lo anunciaron en un comunicado hace tan solo unas horas, completándose en el anuncio que hizo la cantante e sus redes.

“Se viene mi historia, en mis términos, finalmente. ¿Están listos?”, fue el escrito llenó de mucha emoción de Britney en sus redes y además agregó: “La preventa está disponible en todos los países en los que se venderá el libro”.

Britney Spears.jpg Britney Spears estalló contra su entrenadora personal

Otros de los detalles acerca del libro es que será publicado en Inglés y Español tal y como lo detallaron en el comunicado: “Se trata de una historia valiente e increíblemente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza.

“El impacto de compartir su voz, su verdad, fue innegable, y cambió el rumbo de su vida y el de la de infinidad de personas. La mujer que soy revela por primera vez la increíble peripecia vital y la fuerza interior de una de las mejores artistas de la historia de la música pop”, agregaron.